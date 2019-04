"Noi nu incurcam pe nimeni! Sa promovoveze ele, noi ii lasam!" Culmea PERFORMANTEI! :)) Cati suporteri va avea Clinceni daca intra in Liga 1

FC Clinceni e prima in B, dar nu tine neaparat sa promoveze.

Presedintele Constantin Bigu spune ca echipa lui n-ar avea nicio problema daca ar rata locurile care trimit in Liga 1. Le invita pe U Cluj, Petrolul sau Chindia sa intre. Bigu e convins ca fanii din Clinceni nu vor veni alaturi de club nici in cazul unei eventuale promovari. :)

"Acum chiar ca ne gandim la promovare. Daca baietii joaca si rezultatele sunt in favoarea noastra, de ce nu? Nu doar FCSB ne da jucatori, am luat si de la alta echipa. Avem si copii care sunt ai nostri. Suntem ca o familie, rezultatele sunt pe masura. Avem o relatie cu Steaua de ani de zile, am adus jucatori care s-au acomodat foarte bine. Si de la Craiova am adus jucatori, de la Oradea, de la Domnesti. Colaboram foarte bine si cu alte cluburi. Nu suntem satelit. Fabulatii! Relatiile cu Steaua sunt de ani de zile. Noi suntem prieteni, jucatorii care vin la noi trebuie sa confirme si mai au apoi un pas pana la Liga 1.

FCSB le plateste jucatorilor imprumutati la noi, asta e ajutorul pentru noi. La Clinceni au devenit fotbalisti multi dintre baieti, sa ne dea domnul Becali bani noua, nu noi lui! (rade) Avem o baza superba la Clinceni, cu 4 terenuri cu iarba, cu sintetic, avem academie de fotbal bine pusa la punct. Nu conteaza sa ai bani, conteaza sa stii sa ai performanta. Suporterii de la Cluj sau Petrolul sunt extraordinari. Echipa nu merge, acolo e buba. Noi nu suntem promovati, mai suntem 10 etape. Ii lasam pe cei de la Cluj, de la Ploiesti, Targoviste. Noi nu oprim pe nimeni, sa joace fotbal. La noi vin vreo 200-300 de suporteri la meciuri. Lumea nu vine daca fotbalul nu se ridica la un nivel. Cand echipa merge, lumea vine la meciuri", a spus BBigu la PRO X.