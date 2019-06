BREAKING NEWS: Acuzatiile de viol impotriva lui Ronaldo au fost RETRASE! Anuntul momentului in Europa

Cristiano Ronaldo a scapat de problemele cu Katheryn Mayorga.

Modelul a decis sa-si retraga plangerea in cazul presupusului viol care ar fi avut loc in 2009. Comform Bloomberg, Mayorga a renuntat la proces, insa avocatii ei nu au mentionat daca la mijloc a fost vorba de o intelegere intre parti. In septembrie, Mayorga a dezvaluit ca a fost violata de Ronaldo intr-un penthouse al unui hotel din Las Vegas in 2009.

Procesul a impiedicat-o pe Juventus, actuala echipa a lui Ronaldo, sa participe la International Champions Cup in Statele Unite. Ronaldo risca sa fie retinut de autoritatile americane pentru a fi anchetat.