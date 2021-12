Barcelona face primele mutări pentru Haaland: întâlnire între Laporta și Raiola! Încă trei jucători au intrat în discuție

Barcelona are unul dintre cele mai slabe sezoane din ultimii ani, iar asta și din cauza problemelor financiare pe care clubul le are. Șefii de pe Camp Nou caută să soluționeze cât mai rapid și eficient problemele, iar prima decizie dură în acest sens a fost plecarea lui Leo Messi, cel mai mare jucător din istoria clubului.

Aducerea lui Xavi a fost o mutare prin care Laporta a încercat să îi recâștige pe fani, iar acum președintele Barcelonei pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor, însă caută măsurile necesare pentru a și-o putea permite din punct de vedere financiar. În acest sens, Joan Laporta a profitat de gala Golden Boy din Torino, acolo unde Pedri a câștigat trofeul, pentru a se întâlni cu agentul Mino Raiola.

Cei doi s-au întâlnit într-un hotel din Torino, acolo unde au discutat posibile transferuri care ar putea avea loc în următoarele perioade de mercato. Raiola îl reprezintă pe Erling Haaland, unul dintre cei mai căutați jucători de pe piața transferurilor, dorit de marile cluburi ale Europei.

Atacantul norvegian este prioritatea numărul 1 a lui Laporta, astfel că președintele caută toate variantele posibile prin care gruparea blaugrana și-ar putea permite transferul său. Relația excelentă pe care o are cu Mino Raiola este un plus pentru conducătorul de pe Camp Nou, care i-ar fi cerut agentului să aștepte pentru a vedea dacă Barcelona poate să îi ofere jucătorului ceea ce cere, iar conform jurnalistului Jose Alvarez, Raiola ar fi fost de acord.

Laporta asked Mino Raiola to wait and see if Barça can meet their demands for Erling Haaland. Mino agreed to do so before all other clubs.

