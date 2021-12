Se naște o nouă legendă?! Haller bate recordul lui Haaland în Liga Campionilor și intră într-un top al elitelor

După ce a devenit un nume cu rezonanță în Europa League, cu Eintracht Frankfurt, Haller cucerește acum și Liga Campionilor la prima sa participare în această competiție.

Internaționalul din Coasta de Fildeș a deschis scorul în Ajax - Sporting și a devenit, marți seară, fotbalistul care marchează cel mai rapid 10 goluri în Liga Campionilor, făcând acest lucru în șase apariții, cu un mai puțin decât Erling Haaland.

Mai mult, toate cele 10 reușite ale sale au fost marcate în faza grupelor, într-un singur sezon, ceea ce-l pune într-un top de elită.

Doar patru jucători au reușit să marcheze până acum cel puțin zece goluri într-o singură ediție a Ligii Campionilor:

