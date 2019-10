TRADAREA SECOLULUI! Neymar a vrut sa mearga la Real Madrid, nu la Barcelona in vara! Detaliile despre care nu s-a stiut nimic

Din articol Messi a simtit ca Neymar ar putea ajunge la Real

Dorinta lui Neymar de a pleca de la PSG a ocupat prima pagina a ziarelor pe durata intregii perioade de mercato.

Neymar (27 ani) si-a exprimat dorinta de a parasi PSG-ul in aceasta vara, insa planurile sale nu s-au concretizat din cauza incapatanarii lui Al Khelaifi, care nu a fost dispus sa il cedeze pe brazilian pentru o suma mai mica de 200 de milioane de euro.

In cursa pentru transferul lui Neymar, s-au aflat rivalele Barcelona si Real Madrid, cea din urma renuntand la idee din cauza sumei mari de bani. Catalanii au incercat sa il transfere pana in ultimul moment, iar brazilianul se arata dornic sa revina pe Camp Nou, acolo unde devenise idol prin performantele sale.

Conform Marca, Neymar a vrut sa mearga la Real Madrid in vara, din cauza faptului ca Barcelona nu se aratase suficient de interesata sa-l ia inapoi. Atat brazilianul, cat si tatal lui au pastrat legatura cu oficialii clubului madrilen, iar jucatorul ar fi vorbit cu Sergio Ramos, Casemiro, Marcelo si Modric despre posibilul sau transfer. Familia lui Neymar a inceput sa urmareasca pe retelele de socializare diferiti jucatori ai lui Real Madrid, ceea ce a alimentat speculatiile.



Brazilianul s-ar fi reorientat spre Barcelona in momentul in care a fost sigur ca transferul la Real Madrid este imposibil si nu mai voia sa ramana la PSG.

Messi a simtit ca Neymar ar putea ajunge la Real

Intr-un interviu acordat recent celor de la RAC1, Messi a vorbit despre transferul lui Neymar, dar si despre posibilitatea ca acesta sa fi ajuns pe Bernabeu.

"M-am gandit la un moment dat ca Neymar va ajunge la Real Madrid daca nu vine la noi", a declarat Messi pentru sursa citata.

Neymar trece printr-o perioada neagra a carierei in care are parte de multe accidentari. Brazilianul s-a lovit din nou la nationala si va sta pe margine 4 saptamani. Din vara lui 2017 pana in prezent, Neymar a acumulat aproape un an de accidentari. Cel mai scump transfer din fotbal a stat in afara terenului 318 zile.