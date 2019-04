AS Roma le-a interzis jucatorilor sa se pozeze cu Drake, pentru ca rapper-ul aduce ghinion! :)

Glumele de pe retelele de socializare au dus la o regula amuzanta la AS Roma.

Pe net exista o legenda care spune ca Drake le aduce ghinion sportivilor cu care se pozeaza, asa ca AS Roma le-a interzis jucatorilor sa isi mai puna poze cu celebrul rapper canadian pe retelele de socializare.

De-a lungul timpului, Drake s-a pozat cu sportivi celebri, care au pierdut meciurile la scurt timp dupa ce s-au afisat cu el.

In toamna, Conor McGregor s-a pozat cu Drake, iar cateva zile mai tarziu a pierdut meciul cu Khabib Nurmagomedov in UFC.

In plus, de cand Drake s-a declarat un sustinator al echipelor de baschet Toronto Raptors si University of Kentucky, cele doua nu au mai castigat campionatul.

Iar ultimul selfie cu ghinion facut de Drake a fost saptamana trecuta, cu Layvin Kurzawa (PSG). Fundasul central a fost pe teren cateva zile mai tarziu, in meciul in care PSG a fost spulberata de Lille, scor 1-5.