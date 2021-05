"A fost cel mai rau moment din viata mea!" Dezvaluiri cutremuratoare ale lui Aubameyang dupa vindecarea de malarie! Gol superb reusit la antrenamente

Pierre Emerick Aubameyang a suferit de malarie luna trecuta, dupa actiunile nationalei statului Gabon.

Atacantul de 31 de ani al lui Arsenal s-a vindecat si a revenit alaturi de echipa, atragand toate privirile la unul dintre antrenamente, cand a reusit un gol de senzatie, facandu-l de ras pe portar. Video AICI.

Dupa ce si-a revenit, Aubameyang a vorbit despre perioada petrecuta in spital si despre cat de afectat a fost de boala. Fotbalistul a spus ca i-a fost extrem de rau, slabind 4 kg in 3 zile si speriindu-si familia dupa ce a avut febra non-stop pentru 72 de ore.

"Dupa cum stiti, sa mergi in Gabon nu e aproape. M-am simtit putin cam obosit, mai ales la meciul cu Liverpool, dar am crezut ca era din cauza zbotului. Nu stiu cat la suta din forma mea aveam la acel moment. Dar cu siguranta ca m-am simtit un pic obosit.

Apoi am inceput sa ma simt foarte, foarte rau. Acela a fost cel mai rau moment dintre toate momentele in care am fost bolnav in viata mea. Era foarte greu. Trei zile la rand am avut febra, atat noaptea, cat si ziua, non-stop.

Paracetamolul si alte pastile nu au avut efect. Dupa aceea am vorbit cu doctorul si i-am spus ca poate trebuie sa merg la spital, pentru ca venisem din Africa si poate aveam malarie.

Am stat 3 zile in spital si cred ca am slabit 4 kilograme. Chiar a fost un moment groaznic si cred ca familia mea era un pic speriata sa ma vada asa.

Dupa aceea, am primit tratament bun si personalul a facut treaba foarte buna. La fel si doctorii din spital. Sunt norocos ca ne-am ocupat d asta la momentul potrivit, pentru ca, uneori, cand vine vorba de malarie, daca nu o tratezi rapid, poti avea probleme mari", a declarat atacantul lui Arsenal.