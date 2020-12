Catalin Cirjan, GEST SUPERB de Craciun! S-a dus la Aubameyang, Lacazette si David Luiz pentru a-i semna pe tricou: ce va face cu echipamentul

Tanarul mijlocas roman isi asteapta cu nerabdare debutul in tricoul echipei mari de la Arsenal, insa pana atunci s-a decis sa faca o mare bucure de sarbatori.

Pustiul va dona un echipament oficial de joc al lui Arsenal, semnat de toate vedetele echipei, printre care si Aubameyang, Lacazette sau David Luiz.

Tricoul va fi scos la licitatie in Romania pentru cauza lui Alex Corniciuc, un tanar care sufera de o boala foarte severa.

Alex are doar 22 de ani si este fost sportiv, iar de curand a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier.

Licitatia pentru tricoul oferit de Cirjan incepe de la 750 de lei si se va finaliza sambata seara, la ora 20:00.

Alexandru Ciorniciuc’s unfortunate medical case got my attention and I hope that my decision to donate this T-shirt for the bid, which is signed by all of Arsenal’s first team players (attached you can find the authenticity certificate), will help him in his recovery process. pic.twitter.com/F8elVEHfFt