Tragedie in fotbalul african! S-a izolat pentru COVID-19 si a murit de malarie: a refuzat un transfer chiar inainte de pandemie

Kossi Koudagba, fotbalist care evolueaza in prima liga togoleza, la echipa ASC Kara, a amurit de malarie, dupa ce a mers acasa sa se izoleze impotriva noului coronavirus.

Koudagba a fost cel mai bun marcator din liga doi ani la rand si a primit mai multe oferte din Europa.

Fotbalistul in varsta de 25 de ani era gata sa joaca in competitia African Nations Championship, dar turneul a fost amanat in martie din cauza pandemiei de coronavirus. Atacantul a mers acasa in Devie, la marginea orasului Lome, unde a stat cu familia sa. Acasa a fost infectat cu malarie si a decedat la inceputul acestei saptamani.

Koudagba ar fi putut sa se tranfere inainte de pandemie. El a amanat mutarea, deoarece voia sa joace African Nations Championship, o competitie similara Cupei Africii.

"A avut mai multe oferte, dar a preferat sa ia o decizie dupa turneu, voia sa se concentreze exclusiv pe turneu inainte de a lua o hotarare privind transferul. Spera sa plece din Togo dupa o buna performanta cu nationala", a declarat pentru BBC, Koffi Gueli, cel mai bun prieten al sau.

In fiecare an sunt infectati intre 300 si 500 de milioane de oameni cu malarie. Anual mor intre 1 si 3 milioane de persoane din cauza acestei boli.