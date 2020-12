DRAMA pentru Arsenal: a ajuns pe locul 15 si TREMURA pentru retrogradare! Aubameyang si-a dat autogol. Fulham 1-1 Liverpool, Palace a tinut-o de GAT pe Tottehnahm: 1-1

Tottenham si Liverpool au obtinut scoruri identice in deplasarile cu Palace, respectiv Fulham. Surpriza zilei vine de pe Emirates!

Arsenal a pierdut in fata lui Burnley, 0-1, si a cazut pana pe locul 15. E la 5 puncte de locurile care trimit in Championship! Capitanul Aubameyang a marcat la poarta gresita si a decis meciul cu Burnley. Si-a dat autogol in minutul 73.

In zona superioara a clasamentului, echilibrul se mentine. Intre primul loc, ocupat te Tottenham, si pozitia a 9-a, pe care e City, sunt doar 6 puncte!

Rezultatele de duminica din Premier League:

Clasamentul din Premier League