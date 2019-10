UPDATE: "Dennis Man a venit cu fractura de maxilar". Anuntul medicilor dupa ce atacantul FCSB-ului a ajuns de urgenta la spital aseara, dupa meciul cu Irlanda de Nord U21

Din articol Dennis Man, dus la spital dupa schimbare

Dennis Man (21 de ani) a fost aproape de o accidentare cumplita in meciul Romania U21 - Irlanda de Nord U21, incheiat in cele din urma cu victoria echipei antrenate de Radoi, scor 3-0.

UPDATE 11:00 | Silvius Negoita, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, a declarat ca Dennis Man a suferit o fractura de maxilar.

"A ajuns la Elias, avea o mica fractura de maxilar si a si plecat acasa aseara, intr-o ora - doua. Nu a ramas peste noapte", a spus acesta, potrivit Mediafax.

Dennis Man, atacantul FCSB-ului, a fost implicat intr-un moment teribil in prima repriza a meciului cu Irlanda de Nord U21. In minutul 38, acesta a fost izbit de portarul irlandez Conor Hazard, fiind lovit in plina figura si prabusindu-se pe gazon. Timp de 3 minute, Man, dar si portarul nord-irlandez au stat intinsi pe gazon. Hazard a fost eliminat, iar Man a jucat pana in minutul 69, cand a fost inlocuit de Mirel Radoi cu Mihai Neicutescu (Dinamo).

Dennis Man, dus la spital dupa schimbare

Dupa ce a fost schimbat, Dennis Man a fost transportat la spital. Acesta a acuzat o stare de ameteala. Potrivit publicatiei Fanatik, Man s-a ales cu un pomete umflat si cu buza sparta.

Potrivit sursei citate, Man ar putea absenta 3 saptamani de pe teren. Acest lucru ar inseamna ca va rata meciurile FCSB-ului contra Chindiei Targoviste, a celor de la Hermannstadt si a celor de la Sepsi OSK.