1.300.000 euro pe an pentru Contra! ULTIMA ORA: Oferta primita de selectionerul Contra, tinuta pe "hold" pana la finalul campaniei de calificare la EURO

Contra are doua oferte daca pleaca de la nationala.

Romania va juca in aceasta seara de la ora 21:45, pe Arena Nationala, meciul impotriva Norvegiei, in fata a peste 30 de mii de copii. In cazul in care Romania rateaza calificarea la Campionatul European, selectionerul Cosmin Contra a anuntat ca va pleca de la echipa nationala.

Conform cotidianului Gazeta Sporturilor, Cosmin Contra ar avea doua oferte in acest moment. Cele doua oferte vin din Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite. Potrivit sursei citate, Contra ar urma sa castige un salariu consistent, mai exact 1,3 milioane de euro pe sezon, de trei ori mai mult decat castiga in acest moment de la FRF, unde are 400.000 de euro pe an.

In acest moment Romania ocupa locul 3 in grupa cu 13 puncte dupa 7 meciuri, la un punct distanta de Suedia care este pe locul 2, si la 6 puncte de Spania, care e liderul grupei.

Dupa meciul cu Norvegia, nationala Romaniei mai are de disputat inca doua partide, cu Suedia pe Arena Nationala, pe 15 noiembrie de la ora 21:$5 si pe 18 noiembrie, in deplasare cu Spania, de la ora 21:45.