VIDEO | Accidentare de COSMAR pentru un portar! A primit un picior in fata si a iesit imediat de pe teren! Care este starea fotbalistului

Portarul echipei braziliene Bahia a suferit o accidentarea ingrozitoare in meciul cu Vasco da Gama.

In minutul 80, goalkeeper-ul Douglas Friedrich a iesit sa respinga balonul dupa o lovitura libera din lateral, insa a fost lovit cu talpa de un fundas al echipei adverse. Arbitrul a fost nevoit sa revada faza cu ajutorul sistemului VAR si l-a eliminat pe Leandro Castan, care l-a faultat dur pe portarul celor de la Bahia.

Acesta din urma a primit ingrijiri medicale pe teren si apoi a fost inlocuit, neputand continua partida. Din fericire, in ciuda faptului ca imaginile sunt de cosmar, accidentarea nu este atat de grava.

Medicul clubului a declarat, potrivit Sport Bible, ca Friedrich este apt pentru a reveni pe teren in urmatoarele partide: "Avea o taietura adanca. Nu sunt semne de fractura. L-am lasat sub observatie. Este bine, nu are simptome neurologice si va putea juca in meciurile urmatoare."

Fundasul care l-a faultat si-a cerut scuze la finalul partidei. Castan a postat pe retelele de socializare un mesaj in care a declarat ca nu a avut niciun moment intentia de a-si rani un coleg.

#VideoViral El central de Vasco da Gama, Leandro Castán, se fue expulsado -VAR mediante-, por marcarle los tapones de su calzado en la cara del arquero de Bahía, Douglas Friedrich. De milagro no hubo fractura pic.twitter.com/UM9YBQQ8St — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) February 1, 2021