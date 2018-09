Abia acum s-a aflat numarul! Cati fani a pierdut Real Madrid pe retelele sociale in ziua in care Cristiano Ronaldo a fost prezentat la Juventus

Real Madrid a primit o puternica lovitura de imagine in aceasta vara, pierzandu-l pe Cristiano Ronaldo. Madrilenii nu l-au inlocuit pe Ronaldo, dar au inceput sezonul cu 3 victorii in La Liga.

Cristiano Ronaldo i-a adus lui Juventus circa 5 milioane de fani pe retelele sociale din momentul transferului si pana in prezent. Ochii tuturor microbistilor stau etapa de etapa pe Serie A, in asteptarea primului gol al portughezului in campionatul italian.

De cealalta parte, noteaza Tifo Football intr-un articol, Real Madrid a pierdut un milion de like-uri in doar 24 de ore, in ziua in care a anuntat plecarea omului care a batut record dupa record in ultimii 10 ani pe Santiago Bernabeu.

Pe langa cifrele inregistrate pe retelele sociale, Juventus a vandut si 520.000 tricouri in cele 24 de ore de dupa prezentarea jucatorului.

On signing Cristiano Ronaldo, Juve gained 4.7m followers across various social media platforms. Real lost 1m inside 24-hours. @EmmetGates explores a growing trend in modern fandom, as supporter affection is increasingly tied to the individual player: https://t.co/RjOHphRKA0 pic.twitter.com/95hTrYnIA4

In just one month in Turin, the Cristiano Ronaldo has taken Juventus to a completely different level! ????????

Instagram: 3,500,000 new followers ✅

Facebook: 1,700,000 new followers ✅

YouTube: 500,000 new followers ✅

Twitter: 350,000 new followers ✅

(@sportbible) pic.twitter.com/YGiLOuICgA