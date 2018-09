"Cristiano e istorie, Madridul traieste si fara el". Spaniolii scriu despre NOUL REAL. Trio-ul de baza de acum incolo: BBA

Real Madrid a obtinut 9 puncte din primele 3 etape ale campionatului Spaniei, avand un golaveraj de 10 la 2.

Real Madrid a inceput cu brio in La Liga epoca post-Ronaldo. Echipa antrenata de Julen Lopetegui a obtinut maximum de puncte in primele trei etape, avand un golaveraj de 10-2. Madrilenii sunt la egalitate cu Barcelona, care are tot 9 puncte, dar un golaveraj 12-2.

Jurnalistii cotidianului spaniol MARCA au evaluat "noul Real", acestia concluzionand ca "Madridul si-a gasit noi marcatori".

MARCA scrie ca BBC-ul din ultimii ani a devenit, dupa plecarea lui Cristiano, BBA. Marco Asensio este marele beneficiar al plecarii lui Ronaldo, devenind titular.

Spaniolii spun ca de departe omul de la care se asteapta cele mai multe realizari este Gareth Bale, cel care a inceput foarte bine sezonul, insa care trebuie sa fie ferit de accidentari pentru a putea ajuta Realul.

Pe de alta parte, marele castig al primelor trei etape este Karim Benzema, cel care si-a regasit pofta de gol si a redevenit un numar 9 veritabil. Benzema a marcat 4 goluri in primele 3 etape din La Liga, plus unul in Supercupa Europei.

"Cu Benzema, Bale si Asensio in atac, Realul nu va duce lipsa de goluri in acest sezon", scrie MARCA.

"Inainte, responsabilitatea era a unuia. Acum, este a tuturor", mai scrie cotidianul spaniol.