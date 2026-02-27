După ce Radu Drăgușin, fundașul român de la Tottenham, a aflat că va avea parte de un meci dificil în optimile Champions League împotriva lui Atletico Madrid, iar Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a aflat că va întâlni Olympique Lyon în optimile Europa League, a venit și rândul echipelor angranate în Conference League să își afle următoarele adversare.

Rațiu, Marin și Racovițan au aflat cu cine se vor duela în optimile Conference League

Trei jucători români vor evolua în optimile de finală ale Conference League: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan și Răzvan Marin.

Rayo Vallecano, echipa la care evoluează Andrei Rațiu va întâlni Samsunspor, iar AEK Atena, formația unde joacă Răzvan Marin, se va duela cu Celje. În cele din urmă, Bogdan Racovițan a aflat că Rakow va juca împotriva Fiorentinei în optimile de finală ale competiției.

Toate meciurile din optimile de finală Conference League