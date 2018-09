Replica lui Radoi pentru presedintele lui Dinamo, dupa ce David i-a recomandat "un control oftalmologic"

Radoi nu a convocat niciun dinamovist la lotul U21, iar Alexandru David a avut reactie dura

"Nu se poate sa nu convoci pe nimeni de la Dinamo, in conditiile in care ai venit la meciurile lui Dinamo si ai vazut calitatea tinerilor. Ori are probleme de vedere, si ii putem plati un control oftalmologic, ori are alte probleme. Sangele apa nu se face, asta am inteles, iar sa inlocuiesti acum ros-albastrul cu alte culori e destul de complicat", a tunat presedintele lui Dinamo, Alexandru David, in emisiunile TV.

Mirel Radoi i-a dat astazi replica. Ii asigura pe dinamovisti ca nu favorizeaza niciun club.

"Cred ca o sa continue, si nu numai la Dinamo, cred ca mereu o sa fie cluburi suparate pentru ca, intr-un fel, ii inteleg, pentru ca sunt subiectivi si singurul lucru pozitiv din acel discurs al celor de la Dinamo este ca au iesit public si si-au aparat jucatorii. Reactia mi s-a parut putin agresiva, dar sper ca, pe viitor, sa nu se mai intample."

"Asta nu inseamna ca jucatorii pe care ii vedem acum la nationala sunt cei mai buni pentru toata lumea. Sunt cei mai buni din tara pentru mine."

"Cu atat mai suparator mi se pare, pentru ca lumea ar trebui sa ma cunoasca. Si in toti anii astia, atat timp cat am fost si jucator, si antrenor, eu am aratat ca sunt impartial. De foarte multe ori am fost acuzat ca ma iau de Steaua si Gigi Becali, acum ca favorizez clubul", a spus Radoi pentru Telekomsport.

Lotul U21 pentru meciurile cu Portugalia si Bosnia.



Portari: Ionut Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Catalin Cabuz (Hermannstadt)

Fundasi: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Stefan (OSK Sepsi), Florin Borta (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghita (FC Viitorul), Alex Pascanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionut Nedelcearu (UFA)

Mijlocasi: Marco Dulca (Swansea City), Razvan Oaida (FC Botosani), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Morutan (FCSB), Alexandru Matan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)

Atacanti: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)