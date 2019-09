A semnat la doar 24 de ore dupa ce a fost eliberat din puscarie! Unde va juca internationalul rus Aleksandr Kokorin

Din articol Kokorin, contract nou cu Zenit

Aleksandr Kokorin (28 de ani) a semnat un nou contract la doar 24 de ore dupa eliberarea din inchisoare.

Internationalii rusi Aleksandr Kokorin si Pavel Mamaev au fost eliberati din inchisoare dupa aproape un an de detentie. La doar 24 de ore distanta, atacantul a semnat un nou contract. El a primit o noua sansa, dar nu are mult timp la dispozitie pentru a confirma.

Kokorin, contract nou cu Zenit

Aleksandr Kokorin a semnat la doar 24 de ore dupa eliberarea din inchisoare un contract nou cu Zenit Sankt Petersburg. Formatia rusa i-a acordat o noua sansa, dar termenul este limitat. Pana la finalul sezonului trebuie sa confirme Kokorin ca merita sa ramana la club.

"Aleksandr si-a ispasit pedeapsa si a fost eliberat cu un certificat de buna purtare. Zenit este gata sa-i dea o sansa lui Kokorin sa revina in fotbal. Cand era in inchisoare, Kokorin a declarat ca visul lui este sa-si continue cariera la Zenit si chiar sa-si incheie cariera la acest club si ca este gata sa joace pe gratis. Normal ca fiecare munca trebuie rasplatita, dar noi am inteles ca el a indurat destul de mult si a tras invatamintele", a spus Aleksandr Medvedev, directorul general al lui Zenit, in presa rusa.

Kokorin are 48 de meciuri in nationala Rusiei

12 goluri a dat atacantul pentru nationala tarii sale

62 meciuri si 17 goluri a bifat acesta la Zenit