Aleksandr Kokorin, atacantul rus de la Fiorentina, are 30 de ani, conform documentelor oficiale, dar fotbalistul ar fi mai bătrân în realitate, scriu cei de la soccer.ru.

”A fost un sportiv profesionist pentru ultima dată în 2017. Kokorin este un ex-fotbalist cu un contract profesionist valabil, ceea ce se mai întâmplă”, au scris ziariștii ruși.

”Rămâne un mister cum a ajuns să fie transferat Kokorin de Fiorentina”

Aceștia au trecut în revistă momentele critice care i-au marcat cariera în ultimii patru ani, de la ruptura de ligamente încrucișate în 2018 și anul petrecut în închisoare pentru agresiune și huliganism până la contraperformanțele de la Fiorentina din 2021: zero meciuri ca titular, zero goluri și zero pase decisive.

”Faptul că a atins mingea în Italia este deja o performanță pentru Aleksandr. Rămâne un mister cum a ajuns să fie transferat de Fiorentina, dar statisticile o confirmă: violeții au semnat un contract profesionist cu un tip care de fapt a abandonat fotbalul”, au mai precizat cei de la soccer.ru.

Numele său la naștere a fost Aleksandr Kartashov

Zvonurile cu privire la vârsta reală a lui Kokorin se bazează și pe unele informații mai puțin clare din biografia acestuia.

Astfel, numele său la naștere a fost Aleksandr Kartashov, pe care însă ulterior și l-a schimbat după cel al mamei sale, Svetlana Kokorina.

Aceasta a divorțat de tatăl biologic al fotbalistului și s-a recăsătorit cu un profesor de sport, cel care l-a îndrumat pe viitorul atacant la începutul carierei.