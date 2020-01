20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Espanyol - Barca, Napoli - Inter si Liverpool - Everton, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Desi multe dintre ligile europene sunt inca in pauza de iarna, si aceasta etapa programeaza meciuri interesante in Europa, fie ca este vorba de partide din Cupa Angliei (Liverpool - Everton, Wolverhapton - Manchester United, Arsenal - Leeds), Cupa Ligii Angliei (Manchester United - Manchester City), „Mitera ton machon” in Grecia (Olympiakos - Panathinaikos), Cupa Frantei sau intalniri din campionate (La Liga, Serie A si Liga Sagres).

FC Sevillla - Athletic Bilbao (Spania, La Liga, vineri, 3 ianuarie, 22.00)

AS Monaco - Reims (Franta, Cupa Frantei, sambata, 4 ianuarie, 16.00)

Getafe - Real Madrid (Spania, La Liga, sambata, 4 ianuarie, 17.00)

Apollon Limassol - Omonia Nicosia (Cipru, Protathlima A Katigorias, sambata, 4 ianuarie, 19.00)

Aris Salonic - PAOK Salonic (Grecia, Super League, sambata, 4 ianuarie, 19.30)

Atletico Madrid - Levante (Spania, La Liga, sambata, 4 ianuarie, 19.30)

Wolverhampton - Manchester United (Anglia, FA Cup, sambata, 4 ianuarie, 19.30)

Espanyol - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 4 ianuarie, 22.00)

Vitoria Guimaraes - Benfica (Portugalia, Liga Sagres, sambata, 4 ianuarie, 22.30)

Chelsea - Nottingham Forest (Anglia, FA Cup, duminica, 5 ianuarie, 16.00)

Liverpool - Everton (Anglia, FA Cup, duminica, 5 ianuarie, 18.00)

Sporting Lisabona - FC Porto (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 5 ianuarie, 19.30)

Olympiakos Pireu - Panathinaikos Atena (Grecia, Super League, duminica, 5 ianuarie, 19.30)

AS Roma - Torino FC (Italia, Serie A, duminica, 5 ianuarie, 21.45)

ESA Linas-Montlhery - PSG (Franta, Cupa Frantei, duminica, 5 ianuarie, 21.55)

Juventus - Cagliari (Italia, Serie A, luni, 6 ianuarie, 16.00)

Maccabi Haifa - Maccabi Tel Aviv (Israel, Ligat Al, luni, 6 ianuarie, 20.15)

Napoli - Inter Milano (Italia, Serie A, luni, 6 ianuarie, 21.45)

Arsenal - Leeds United (Anglia, FA Cup, luni, 6 ianuarie, 21.55)

Manchester United - Manchester City (Anglia, Cupa Ligii, marti, 7 ianuarie, 22.00)