Soldatul Vitali Klitschko. Episodul care l-a oțelit la 18 ani pe omul care apără Ucraina cu arma în mână 

Vitali Klitschko, poveste din armată

De mic era pasionat de luptele de contact, iar kick-boxingul l-a atras neîncetat. Anvergura brațelor și forța teribilă a loviturilor l-au făcut însă pe primul său antrenor de box să-l convingă să rămână în nobila artă.

Din 1989 în 1991, marele pugilist, actual primar al Kievului, a făcut armata la Uman, una dintre bazele militare ale Forțelor Aeriene Sovietice. Serviciul militar l-a oțelit, l-a disciplinat și avea mereu să-l menționeze în interviurile din perioada în care nobila artă îl transformase într-unul dintre starurile mondiale ale Ucrainei.

Într-unul dintre interviurile oferite în trecut, Vitali povestea că nimeni nu știa în armată că e pugilist - Vitali a avut rezultate bune și la amatori, e medaliat cu argint la CM din Berlin 1995 la + 91 kg - în cadrul ediției în care Francisc Vaștag și Leonard Doroftei au cucerit aurul.

Nimeni nu știa până când unul dintre colegii mai curajoși l-a forțat să bea apă. "Bea apă! Bea apă!", îi striga pe un ton lătrat.

Era prima săptămână a lui Vitali în armată, dar știa că nu trebuie să iasă din categorie! Colegii însă îl tot tachinau. Bănuiau că e sportiv și vrea să-și păstreze greutatea. Vitali nu s-a supus "jocurilor" la care era forțat de camarazii săi și a încasat cu demnitate glumițele ieftine. Unul dintre "bătrânii" garnizoanei a sesizat, după două săptămâni, că Vitali era un nume în devenire în sportul cu mănuși.

Când vestea s-a răspândit în baza militară, unul dintre căpitani i-a chemat pe toți soldații în curtea împrejmuită cu ziduri gri și a făcut marele anunț: "Îl avem printre noi pe campionul Uniunii Sovietice, Vitali Klitshko!".

Anunțul de la portavoce le-a spart timpanele colegilor lui Klitscko și nimeni nu l-a mai forțat pe zdrahonul de 2,01 m să iasă din programul său, specific sportivilor.

A revenit între corzile ringului după doi ani de stagiu militar. Trecerea de la amatori la boxul profi, fără casă, a survenit firesc. A câștigat titluri, a unificat centuri și s-a retras în glorie. Restul e istorie.

