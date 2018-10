ULUITOR! Cati bani castiga Conor McGregor pentru meciul de duminica dimineata. E un record istoric

McGregor lupta duminica dimineata in Las Vegas.

Conor McGregor da piept cu Khabib Nurmagomedov, la gala UFC ce are loc duminica dimineata in Las Vegas. Cei doi au o rivalitate mai veche, una ce a reusit sa devina extrem de profitabila pentru toti implicati in acest meci.

Confruntarea dintre cei doi se anunta ca cea mai de succes din istoria MMA-ului, urmand sa genereze un profit urias pentru promotie dar si pentru luptatori. Conform declaratiilor de la conferinta de presa de aseara, gala ar urma sa vanda undeva in jur de 3-3,5 milioane de PPV, sistemul prin care se achizitioneaza galele in USA, ceea ce ar insemna un record absolut pentru MMA, si o cifra impresionanta pentru orice sport.

Practic, daca gala va vinde 3,5 milioane de PPV, ar fi a treia cea mai vanduta gala din istorie, dupa meciurile de box Mayweather vs McGregor (6 milioane PPV) si Mayweather vs Pacquiao (5,7 milioane PPV).

Recordul de PPV vandute la o gala de MMA este de doar 1,7 milioane, la meciul lui Conor cu Nate Diaz, a doua confruntare.

Conor a declarat la conferinta ca veniturile sale din aceasta gala se vor ridica la aproximativ 50 de milioane de dolari. “Pana la 35 de ani devin miliardar”, a spus irlandezul.