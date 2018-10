Seful CSA Steaua anunta: "Echipa lui Becali poate juca pe noul Ghencea!" Care e stadiul lucrarilor

Cristi Petrea, comandantul CSA Steaua, nu se opune ideii ca FCSB sa joace in Ghencea.

Arena din Ghencea a fost demolata aproape in totalitate, iar din primavara vor incepe lucrarile pentru noul stadion. Lucrarile ar trebui sa fie finalizate in luna martie a anului 2020, cu cateva luni inainte de meciurile de la EURO. Arena din Ghencea este de rezerva si teren de antrenament pentru echipele ce vor juca la turneul final pe National Arena in Romania.

Gica Popescu e supervizorul organizarilor si spune ca ce se intampla cu arena dupa EURO tine doar de Armata.

"Este adevarat ca eu supervizez proiectul stadionelor care se fac acum pentru Euro 2020, dar nu eu decid daca Gigi Becali are sau nu voie sa joace cu echipa sa in Ghencea. Pentru acest lucru trebuie sa ii intrebati pe cei de la armata. Armata este propietarul stadionului si doar cei de acolo va pot da amanunte concrete. Eu nu am nici o putere de decizie in acest sens“, a declarat Gica Popescu in Fanatik.

Cristian Petrea, seful CSA Steaua, spune ca oricine poate inchiria noua arena din Ghencea, chiar si Gigi Becali, cel care a pierdut lupta pentru sigla si denumire cu Armata.

"Dupa ce se va construi stadionul, se va analiza orice cerere de la o echipa de fotbal. Poate fi Craiova, Rapid sau FCSB. Se va verifica disponibilitatea arenei, in functie si de meciurile echipei noastre de fotbal si a oportunitatii.

Orice echipa, care doreste sa dispute meciuri, va putea trimite o propunere in acest sens. E prematur sa vorbim de chirie. Va veni un evaluator, care va stabili taxa de inchiriere.

Va depinde de standardul stadionului, de competitie. Una e sa joci campionatul national, alta intr-o competitie europeana sau cu echipa nationala la nivel international. Vor fi niste criterii clare. Intai sa vedem stadionul construit si apoi ne asezam la masa. In teorie, si echipa lui Gigi Becali va putea juca pe noul stadion“, a declarat Cristian Petrea pentru sursa citata.

Noua arena din Ghencea e programata pentru inaugurare in martie 2020.

“Stadionul Ghencea e si stadion de rezerva pentru grupa de la Euro, iar din documente ar trebui sa fie gata in martie 2020. E un termen realist. Demolarea decurge in conditii foarte bune, vremea ne ajuta.

La sfarsitul lunii octombrie se vor face gropile si se va pune fundatia. Din primavara lui 2019 se vor turna cadrele si restul. Exista deja experienta stadioanelor de la Craiova si Targu Jiu. Depindem si de vreme, pentru ca una e sa ai o iarna timpurie sau una tarzie si grea. Pana acum, lucrunile ne avantajeaza“, a mai spus conducatorul Stelei.