S-a aflat cine vrea sa-l ia pe Gnohere din Romania! Francezul a REFUZAT vehement: "Mai bine joc la FCSB 2!" 

Gigi Becali a anuntat ca e posibil ca Gnohere sa fie vandut in paruza de iarna.

La 30 de ani, Gnohere e in forma carierei si nu duce lipsa de oferte. El a fost dorit in vara de Mircea Rednic la Al Faisaly in Arabia Saudita, insa atacantul nu a vrut sa auda. Oricum, Becali i-a cerut lui Rednic sa astepte finalul preliminariilor europe, iar dupa eliminarea din Europa League a marit pretul golgheterului FCSB.

"Este adevarat. Oferta a fost de 1,5 milioane de euro pentru «Bizon». A facut-o fii-mea Luana, desi eu am rugat-o sa nu se bage si sa o lase pe Anamaria Prodan sa se ocupe ea. Becali a refuzat oferta, marind pretul. Nu stiu acum daca o sa mai facem alta oferta pentru Gnohere”, a declarat Rednic in Fanatik.



"«Bizonul» a zis ca vrea la Steaua, ca vrea sa faca performanta. De cand e el acolo, am vazut ce performanta au facut. Au luat vreo doua campionate si nu stiu cate alte cupe”, a fost ironia care nu i-a picat deloc bine lui Gnohere.

„Decat sa ma duc sa joc pentru Rednic, mai bine ma trimiteti la echipa a doua, in liga a treia! Va rog sa nu acceptati vreo oferta pe care ar mai face-o Rednic pentru mine in viitor”, ar fi fost reactia lui Gnohere cand a aflat ca Becali se gandeste sa-l dea pe mana lui Rednic.

Becali a anuntat recent ca sunt sanse mari sa-l vanda pe Gnohere in pauza de iarna pentru o suma consistenta. Patronul FCSB vrea sa-l aduca pe Andrei Ivan pentru 1,8 milioane de euro la FCSB.



11 goluri in 14 meciuri a reusit Gnohere in toate competitiile pentru FCSB.

2,5 milioane de euro e cota "Bizonului" pe transfermarkt.de