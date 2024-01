Sportivul a fost în centrul atenției în ultima perioadă, asta datorită faptului că a fost surprins în repetate rânduri în compania lui Floyd Mayweather, care îi monitorizează cariera. Recent, americanul a devenit tată, după cum a anunțat el într-o postare pe contul de Instagram.

Fiul lui Garcia s-a născut pe 23 decembrie, însă boxerul a decis, împreună cu soția sa, să anunțe oficial acest lucru în cursul zilei de sâmbătă. La nici o oră după anunțul că a devenit tată, Ryan Garcia a mai făcut un anunț complet neașteptat.

Printr-un mesaj postat pe Instagram, Ryan Garcia a anunțat că divorțează de mama copiilor săi, Andrea Celina. Cei doi aveau împreună și o fetiță, însă acest lucru nu i-a împiedicat să decidă separarea.

„Ținând cont că încep un nou capitol în viață, cu durere în inimă anunț că eu și Drea am decis să divorțăm. În timp ce această decizie marchează finalul căsniciei noastre, este important să punctăm că relația noastră ca co-părinți rămâne prioritară.

De-a lungul anilor petrecuți împreună Drea a fost o parteneră incredibilă și chiar o mamă și mai extraordinară celor doi copii ai noștri. Sunt extrem de recunoscător pentru anii pe care i-am împărtășit și pentru angajamentul de neclintit față de familia noastră.

Mergând înainte, focusul meu rămâne pe sănătatea și starea de bine a copiilor noștri frumoși. Sunt și vor fi întotdeauna prioritatea mea. Sunt dipus să lucrez împreună cu Drea pentru a ne asigura că nevoile copiilor și cele mai bune interese ale lor ne ghidează drumul înainte. Cred că devotamentul nostru comun față de copii este solid și sunt încrezător că împreună le putem oferi dragostea, sprijinul și stabilitatea pe care o merită.

În această perioadă de tranziție, vă rugăm să respectați și să înțelegeți intimitatea familiei. Suntem recunoscători pentru sprijin și pentru cei care au fost alături de noi de-a lungul anilor”, a scris Garcia într-o postare pe care ulterior a șters-o.

