SPECIAL | Speranta Romaniei la box s-a apucat de acest sport in urma cu doar 4 ani. A dat ghetele de fotbal pe manusile de box: "Aici, totul tine de tine"

A renuntat la fotbal si in doar cativa ani a ajuns printre cele mai tari romance din ring! E povestea fetei care pleaca sa castige aurul la Mondiale.

Lacramioara Perijoc e speranta Romaniei la Mondiale dupa doar 4 ani de box! Pana in 2014, fata a jucat fotbal la Falticeni.

"Imi place Messi, cred ca e asa energic ca mine. Tin cu Barcelona, iar din Romania cu Steaua", spune ea.

Fata nu se desparte de minge nici la antrenamentele de box!

"In fotbal mai sunt si scapari, nu toata lumea gandeste ca tine. In schimb, in box am gasit chestia asta, adica eu pot face totul, depinde doar de mine", mai spune ea.

Lacramioare e gata sa-si doboare toate rivalele si sa se intoarca cu aurul de la Mondiale.



"Cu gandul asta ma antrenez, ma trezesc si adorm cu gandul ca pot castiga o medalie", mai spune Lacramioara Perijoc.