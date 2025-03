"Am început boxul acasă, mi-am agățat sacul de un copac și dădeam cu pumnul în el, acasă, la Câmpulung Muscel. Aveam 13 ani, am căutat sala de box, sala era plină, erau 20 de fete. Am asistat la primul antrenament, apoi din a doua zi m-am dus la antrenamente", spune Claudia.

Vicecampioană mondială și participantă la Jocurile Olimpice de la Paris, Lăcrămioara Perijoc (31 de ani) a făcut primii pași în box acasă, la Suceava.

Lăcrămioara Perijoc, la Poveștile Sport.ro: "În mintea mea de copil am zis că nu există box de fete"



"Am ajuns la box la sugestia profesorului de educație fizică și sport. Eu jucam fotbal cu băieții în fiecare pauză. Mi-a zis 'n-ai vrea să faci box?". Am râs, am zis că face mișto de mine. În mintea mea de copil am zis că nu există box de fete. Nu văzusem la TV. Știam de Doroftei, de Bute, ne trezeam la patru dimineața să vedem meciurile lor. Nu știam de fete. Apoi am mers la sală și am zis "WOW, e locul care-mi place"!", spune Lăcrămioara.



Descoperită la Suceava de antrenorul Doru Iftime, Lăcrămioara a avut o ascensiune rapidă. În 2022, a cucerit medalia mondială de argint, prima medalie a boxului feminin românesc la Mondiale după 2008, an în care Adriana Hosu a obținut argintul, iar Paraschiva Fetti, medalia de bronz. Alături de Andrei Arădoaie, medaliat cu bronz la Europenele de seniori, Lăcrămioara Perijoc a fost desemnată de Federația Română de Box cea mai bună pugilistă a anului 2022.