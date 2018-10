"Dica pleaca in Arabia pe 2 milioane". Becali anunta ca vinde antrenorul FCSB si il pune pe Lutu. Cand planuieste sa faca schimbarea

Nicolae Dica a cerut "mai multa libertate" dupa 1-2 la Craiova. "Nici gand, eu dictez pe banii mei", i-a transmis Becali.

Gigi Becali a recunoscut dupa meciul de la Craiova ca a dictat schimbarile si l-a cerut pe Morutan in locul lui Tanase la pauza. FCSB a pierdut cu 1-2, iar patronul formatiei ros-albastre si-a pus cenusa in cap: "Eu am gresit, nu Dica. Postul lui nu este in pericol".

Becali a mai spus dupa meciul de la Craiova ca in curand il va pune pe Ionut Lutu antrenor. Astazi, el si-a schimbat putin discursul si a spus ca il va numi pe Lutu abia dupa ce Dica va pleca de bunavoie.

Potrivit lui Becali, "intr-un an, Dica va antrena pe 2 milioane in Arabia".

"Am zis eu aseara ca fac schimbarile? Nu stiu ce s-a inteles! Eu nu fac schimbarile!

Am zis eu ca-l dau pe Dica afara peste un an si-l pun pe Lutu? Am spus ca-l pun pe Lutu pentru ca Dica la anul pe vremea asta va avea vreo doua milioane salariu prin Arabia.

In timp ce colegii lui, ca Niculescu si Bratu, nu mai au echipa.

Deci Dica peste un an va avea doua milioane salariu, ca mi-l iau arabii.

Eu nu-l dau afara pe Dica, pleaca el si o sa iau si 500.000 de euro eu in schimbul lui!

Pe Reghecampf l-am vandut de doua ori. O data am luat 800.000 si o data 400.000! Eu am ambitia mea, vreau sa demonstrez ca Lutu poate fi cel mai mare antrenor al Romaniei.

Iar ce strategie fac eu si ceea ce zic eu, sunt ale mele si le fac pentru a castiga bani din fotbal.



Fotbalistul daca face 100 de milioane, nu-l afecteaza vorbele mele. Daca il afecteaza, inseamna ca nu e valoros si atunci ma debarasez de el.

Dica e antrenorul echipei si jucatorii stiu asta, nu trebuie sa le spun eu. O sa vedeti cine e Dica atunci cand va lua titlu.

Ia uite-i pe Niculescu si Bratu. Buni antrenor, dar nu mai sunt pe nicaieri! Badea e inteligent, e destept, dar uite ca nu mai e nicaieri", a spus Becali la Digi.