Scene uluitoare la revenirea lui Tyson Fury in ring! Ce au facut ce doi boxeri in timpul meciului cand mai multi fani s-au luat la bataie langa ring

Tyson Fury a reusit sa castige la revenirea in ringul de box dupa ce Sefer Seferi a abandonat dupa 4 runde. Pentru Fury este a 26-a victorie in 26 de meciuri! Lupta de pe Manchester Arena a fost dominata clar de pugilistul englez, insa a avut 2 momente inedite.

Inainte ca lupta sa incepe, Fury l-a pupat pe buze pe adversarul sau! Asta dupa ce l-a cantarul oficial, in urma glumelor facute pe seama diferentei de inaltime, Fury l-a luat in brate pe Seferi.

Din pacate, a avut loc si un incident neplacut dupa primele 2 runde - a izbucnit un conflict intre mai multi fani aflati aproape de ring si chiar Fury si Seferi s-au oprit pentru cateva clipe pentru a vedea ce se intampla.

Better fight in the crowd than Tyson fury fight ???????????????? pic.twitter.com/uRFO2BYGA7