Raspunsul dat de Joshua criticilor! Mesajul scurt transmis lui Wilder si Tyson Fury

Anthony Joshua a raspuns la critici.

Pentru prima data in cariera la profesionisti, Anthony Joshua a ajuns la decizie in lupta cu Joseph Parker. Joshua a castigat centura neozeelandezului si are in acest moment 4 titluri. Il vrea si pe ultimul al lui Wilder.

Joshua a reactionat dupa ce Tyson Fury si Deontay Wilder au criticat main eventul din gala de la Cardiff. Cu un mesaj pe retelele de socializare, Joshua a avut un mesaj scurt: "Va prezenti cele 2 stiinte dulci ale boxului: loveste si nu te lasa lovit".

Wilder i-a transmis lui Joshua ca este 100% gata ca cei doi sa intre in ring.