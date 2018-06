La 3 ani de cand l-a batut pe Klitschko, Tyson Fury revine in ring! 6 super meciuri de box ce au loc luna asta

Vezi cele mai tari meciuri de box din luna iunie.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Luna iunie aduce in ring cateva meciuri cu greutate. In primul rand vorbim despre revenirea in prim plan a omului care a produs un cutremur in lumea greilor, cand i-a luat centurile lui Klitschko in urma cu 3 ani.

Tyson Fury se bate pe 9 iunie cu Sefer Seferi, un adversar deloc demn de nivelul britanicului, insa un adversar de acomodare dupa o pauza atat de lunga.

In acelasi weekend, insa de partea cealalta a oceanului, avem doua evenimente extrem de importante. Leo Santa Cruz, cel mai bun super feather din lume si unul dintre cei mai buni boxeri p4p, isi pune titlul mondial in joc cu Abner Mares. In aceeasi gala, Jermell Charlo isi pune in joc titlul mondial in fata fostului campion mondial, Austin Trout, sperand ca o victorie sa ii aduca un meci cu marele Golovkin. De altfel, gemenii Charlo viseaza la un meci cu kazahul, mai ales ca super confruntarea acestuia cu Canelo pare din ce in ce mai improbabila.

Un alt eveniment important are loc in Las Vegas, in aceeasi seara, acolo unde Jeff Horn incearca o noua minune, dupa ce l-a invins pe Pacquiao, in fata numarului 1 pound-for-pound Terence Crawford, primul boxer care a unificat centurile WBA, WBC, WBO si IBF in ultimii 15 ani.

O saptamana mai tarziu, pe 16 iunie, Errol Spence Jr are o misiune aparent facila in fata lui Carlos Ocampo, un mexican neinvins care nu a boxat insa niciodata in afara tarii sale. De la Spence insa, toata lumea asteapta meciul cu Mikey Garcia.

Ultimul meci important al lunii este pe 23 iunie, la Londra, acolo unde Billy Joe Saunders isi pune titlul in joc cu Murray. BJS a intrat si el "in the mix" asa cum se spune, pentru un meci fie cu Golovkin fie cu Canelo.

Iata mai jos lista celor mai tari meciuri de box din luna iunie

8 iunie New York, SUA

Diego De La Hoya vs. Jose Salgado - Diego e varul celebrului Oscar De La Hoya

9 iunie Manchester, Anglia

Tyson Fury vs Sefer Seferi

9 iunie Los Angeles, SUA

Leo Santa Cruz vs. Abner Mares

Jermell Charlo vs. Austin Trout

9 iunie Las Vegas, SUA

Jeff Horn vs. Terence Crawford

16 iunie Texas, SUA

Errol Spence Jr vs. Carlos Ocampo

Devon Alexander vs. Andre Berto - ambii sunt fosti campioni mondiali

23 iunie, Londra, Anglia

Billy Joe Saunders vs. Martin Murray