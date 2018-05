Secretul cu care Tyson Fury a slabit 40kg pentru meci! "Am baut cate o cana in fiecare zi"

Fostul campion mondial a slabit drastic pentru a reveni in ring.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Tyson Fury a fost cel mai tare boxer din lume acum 2 ani, cand l-a invins pe Wladimir Klitschko si a castigat toate centurile de campion in box la categoria grea. Viata acestuia a avut insa o intorsatura urata.

Fury a cazut in depresie si a ajuns sa abuzeze de droguri si alcool, fiind in pragul sinuciderii. La doi ani de la acele momente tragice, Fury a reusit sa revina in forma de meci.

Britanicul va urca in ring iar pe 7 iunie insa drumul de la depresie la performanta a fost unul lung si dureros. Fury a slabit 40 de kilograme deoarece se ingrasase extrem de mult, la cei 2,06m pe care ii are ajunsese sa cantareasca peste 150 de kg.

Acesta a urmat insa o dieta low carb si un program drastic de antrenament, la care a adaugat licoarea "magica" ce l-a ajutat sa slabeasca. "Cafeaua neagra este cheia. Beam cate o cana intreaga in fiecare zi. Asta, dieta fara multi carbohidrati si antrenamentele m-au ajutat sa slabesc", a spus Fury.