Rezultat SOC in meciul nebun dintre Canelo si GGG! A castigat toate centurile si apoi a facut anuntul: "Vreau si meciul 3 cu el!"

Canelo Alvarez i-a administrat prima infrangere din cariera lui Gennady Golovkin.

Marele meci de la Las Vegas la categoria middleweight a fost castigat de Canelo Alvarez la decizie, mexicanul devenind noul detinator al centurilor WBA (super), WBC si The Ring Magazine! Doi arbitrii au decis in favoarea lui Golovkin, ambii cu 115-113, in timp ce al 3-lea a considerat ca a fost egal, 114-114.

Canelo a inceput in forta meciul insa, la fel ca in prima lupta din 2017, GGG a incheiat mai bine lupta desi a dat senzatia de oboseala. Decizia majoritara reprezinta prima infrangere din cariera lui Golovkin la al 40-lea meci! Canelo isi imbunatateste palmaresul, avand acum 50, 2 remize (una dintre ele fiind in prima lupta cu Golovkin) si infrangerea din 2013 cu Mayweather.

Suparat de rezultat, Golovkin a parasit imediat ringul. De partea cealalta, Canelo a anuntat ca isi doreste sa lupte din nou cu GGG: "Daca oamenii vor o noua lupta, o vom face din nou.. O vom face din nou, fara indoiala" i-a spus Canelo lui Max Kellerman de la HBO.