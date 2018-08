"Ciocnirea planetelor are loc in septembrie!" Florian Ceafalau, despre cel mai tare meci din box in 2018

Confruntarea are loc pe 15 septembrie, in Las Vegas.

Las Vegas, capitala boxului profesionist, va gazdui cel mai tare meci pe care il poate oferi boxul la ora actuala, la egalitate poate doar cu eventualul meci dintre Anthony Joshua si Deontay Wilder, la categoria grea.

Gennady Golovkin si Saul Alvarez, poreclit Canelo, boxeaza in revansa dupa ce au terminat la egalitate prima confruntare, exact acum un an, pe 16 septembrie. Primul meci a fost extrem de controversat, Canelo primind ajutor din partea unui arbitru judecator la finalul meciului, decizia nascand suspiciuni ca impresarul sau, Oscar de la Hoya, ar fi cumparat-o pe doamna care a vazut cu totul alt meci la cum a notat confruntarea.

De data aceasta, sper sa nu se mai ajunga la decizie. Canelo este clar boxerul mai tehnic, mai versatil, ce va cauta sa isi adapteze calitatile la adversar, insa e greu de crezut ca va reusi sa il surprinda pe "tancul sovietic" poreclit GGG.

Golovkin este pur si simplu prea puternic pentru Canelo, lucru ce s-a vazut si in primul meci, insa nu si pentru doamna Adelaide Byrd, cea care a si fost exclusa din box dupa decizia data in favoarea lui Canelo.

Daca in urma cu 3 ani apogeul boxului era confruntarea dintre Mayweather si Pacquiao, cel mai bun produs al nobilei arte in 2018 este lupta dintre Canelo si Golovkin. Un box de calitate mai mare decat in aceasta confrutare e greu sa gasesti. Poate un Garcia cu Lomachenko, insa acel meci e doar o fantezie deocamdata.

Asadar, Canelo vs Golovkin, pe 15 septembrie.

Va veni Canelo sa stea la bataie?

Va reusi Golovkin sa gaseasca lovitura de KO?

Vom avea iar o decizie controversata?

Sunt trei intrebari la care vom gasi raspunsul doar pe 15 septembrie. Cert este ca vom avea un meci istoric, intre doi boxeri emblematici pentru scolile din care provin. Canelo, mexicanul tehnic, versatil si talentat, versus masinaria de knockouturi venita din blocul ex-sovietic.

Personal, merg pe un 60-40 pentru Golovkin, la decizie, 3-4 runde in fata, insa ne putem astepta la orice, la cat de imprevizibil, spectaculos si din pacate corupt e boxul uneori.