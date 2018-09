Un fost campion mondial din box a devenit bunic la doar 39 de ani! Cati are fiul sau

Este considerat cel mai bun pugilist britanic din toate timpurile la categoria light-welterweight.

Ricky Hatton are toate motivele sa fie fericit. Retras in 2012 din box, fostul multiplu campion mondial, cel care reusea in 2006 sa unifice centurile la categoria light-welterweight, Hatton a devenit bunic. La doar 39 de ani!

Fiul lui Hatton, Campbell, are o fetita pe numele ei Lyla Nevaeh. Campbell are 17 ani si viseaza sa o ia pe urmele tatalui sau - boxeaza la nivel amator in acest moment. Campbell a postat o imagine pe retelele de socializare cu piciorusele fetitei lui. Partenera lui Campbell, Keira, are 16 ani.

"Imi place boxul la amatori insa o cariera lunga la acest nivel nu ma tenteaza. Sunt mai interesat de trecerea la profesionisti" spunea Campbell la inceputul anului. Ricky Hatton mai are doua fete, Millie si Fearne.