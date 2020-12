Gennady Golovkin, victorie uriasa in fata lui Kamil Szeremeta intr-un meci cu centura IBF la semimijlocie pe masa

Gennady Golovkin l-a invins pe polonezului Kamil Szeremeta in meciul unde au fost puse la bataie centurile IBF și IBO la semimijlocie.

Gennady Golovkin, boxer in varsta de 38 de ani si-a pastrat centura IBF la categoria semimijlocie intr-un meci spectaculos. El a stabilit un nou record dupa ce si-a aparat titlul de 21 de ori. Kazahul a inceput meciul bine si la finalul primei reprize l-a trimis in corzi pe Szeremeta cu un uppercut urmat de o lovitura cu stanga.

GGG already knocked down Szeremeta in Round 1 ????

