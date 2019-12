"Pariez pe KO!" Pe cine mizeaza Lucian Bute in batalia titanilor dintre Joshua si Ruiz! Cel mai asteptat meci al anului are loc in aceasta seara

Meciul dintre Ruiz si Joshua este in aceasta seara.

In aceasta seara de la ora 20:00 incepe gala celui mai asteptat meci al anului in box.

Anthony Joshua spera sa isi ia revansa in fata lui Andy Ruiz Jr., cel care l-a facut KO in precedentul meci, disputat la New York. Ruiz a provocat una din cele mai mari surprize din ultimii 30 de ani, reusind sa castige centurile mondiale.

Revansa dorita de Joshua se va disputa in Arabia Saudita, acest meci fiind de altfel si main event-ul galei. Confruntarea va genera sute de milioane de dolari, incepand de la drepturile de transmisie, si ajungand la publicitate sau chiar pariuri. La cel din urma capitol, Joshua este dat favorit, cu o cota de 1,40, chiar daca a primit un KO de la adversarul sau in urma cu jumatate de an.

Lucian Bute mizeaza pe Ruiz si este de parere ca va castiga tot prin KO.

"Este un meci foarte asteptat, toata lumea il asteapta cu mult interes tinand cont de ce s-a intamplat in primul lor meci. Sunt convins ca Joshua va avea o noua strategie, va incerca sa il tina la distanta pe Ruiz. Din punctul meu de vedere cred ca Ruiz are un avantaj destul de mare. Cand spun avantaj ma refer psihologic. Pariez pe un KO in runda a 8-a, cam asa.

Mai mult de atat, in primul meci, a fost un meci care nu a avut foarte mult timp de pregatire. Acum se stie de foarte mult timp de aceasta lupta, au avut timp sa pregateasca meciul in detaliu. Acest meci va fi altul.

Faptul ca Ruiz a castigat primul lor meci prin KO, l-a facut de 4 ori KO, deja are un atuu foarte mare psihologic. Chiar daca nu are un fizic foarte impunatoar pentru cateogria grea, este foarte exploziv. Cand ma uit la Ruiz, imi aduce aminte de Mike Tyson. Este un boxer foarte bun Ruiz, si avand timpul necesar pentru o pregatire si tinand cont ca are un atuu, va urca in ring foarte increzator si foarte bine pregatit. Inclin balanta spre Ruiz. Eu cred ca va fi o noua victorie prin KO, parerea mea din cate am urmarit si am vazut cum s-au pregatit, Ruiz este foarte increzator si cred ca va castiga inca o data", a declarat Lucian Bute pentru PRO TV.

Primele meciuri ale galei vor incepe de la ora 20:00, in direct la PRO X, in timp ce marele meci, Joshua vs Ruiz, va putea fi urmarit de la 00:45 pe PRO TV si live pe site-ul wwww.sport.ro.