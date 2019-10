Il mai tii minte pe infioratorul Valuev?! Ce a ajuns sa faca fostul greu din box dupa retragere! E ultimul lucru la care te-ai fi gandit :)

Nikolai Valuev (46 de ani) a fost unul dintre cei mai importanti pugilisti ai anilor 2000. El a detinut centura mondiala WBA intre 2005 si 2009. Valuev s-a retras cu un record de 53 de meciuri, dintre care 50 victorii, 2 infrangeri si o remiza. Din 50 de victorii, acesta a obtinut 34 prin KO.

Valuev ramane chiar si astazi cel mai inalt si mai greu campion mondial din istoria boxului. El avea 149 de kilograme cand boxa, la o intaltime de 2.13 metri.

Nikolai Valuev s-a retras din activitate in 2010, la cateva luni dupa ce a pierdut in fata englezului David Haye.

De-a lungul carierei, Valuev i-a invins pe Paolo Vidoz, Gerald Nobles, Attila Levin, Clifford Etienne, Larry Donald, John Ruiz, Owen Beck, Monte Barrett, Jameel McCline, Jean Francois Bergeron, Siarhei Liakhovich si Evander Holyfield. El a pierdut in fata lui Ruslan Chagaev si a lui David Haye.

Dupa retragere, Valuev a obtinut un scaun in Parlamentul Rusiei. El a fost foarte vocal in favoarea adoptarii unei legi care sa interzica adoptiile de orfani rusi de catre cetateni ai Statelor Unite ale Americii.

De asemenea, Valuev a fondat o scoala de box in Sankt Petersburg.

Acum, Nikolai Valuev apare si in emisiuni pentru copii. Ultima sa aparitie a fost in emisiunea Spokoynoy nochi, malyshi (n.r Noapte buna, copilasi).

"Nu mi-as fi imaginat, atunci cand eram mic, ca voi ajunge sa prezint una dintre emisiunile mele preferate din vremea cand eram si eu copil", a spus Valuev.

