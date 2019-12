BATALIA TITANILOR e in direct la PRO TV! Revansa dintre Joshua si Ruiz e cel mai asteptat meci de box al ANULUI

In aceasta seara de la ora 20:00 incepe gala celui mai asteptat meci al anului in box.

Anthony Joshua spera sa isi ia revansa in fata lui Andy Ruiz Jr., cel care l-a facut KO in precedentul meci, disputat la New York. Ruiz a provocat una din cele mai mari surprize din ultimii 30 de ani, reusind sa castige centurile mondiale.

Revansa dorita de Joshua se va disputa in Arabia Saudita, acest meci fiind de altfel si main event-ul galei. Confruntarea va genera sute de milioane de dolari, incepand de la drepturile de transmisie, si ajungand la publicitate sau chiar pariuri. La cel din urma capitol, Joshua este dat favorit, cu o cota de 1,40, chiar daca a primit un KO de la adversarul sau in urma cu jumatate de an.

"Nu e cale sa las aceste centuri sa plece, o sa mor incercand sa dau tot ca sa obtin aceasta victorie", a spus Ruiz inaintea galei.

"Am fost si mi-am spus rugaciunile. Mi-a luat ceva timp pana sa-mi dau seama ce se va intampla cu adevarat sambata seara", a declarat Joshua.

Primele meciuri ale galei vor incepe de la ora 20:00, in direct la PRO X, in timp ce marele meci, Joshua vs Ruiz, va putea fi urmarit de la 00:45 pe PRO TV si live pe site-ul wwww.sport.ro.