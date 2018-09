Oscar De La Hoya, contracandidatul lui Trump la urmatoarele alegeri din SUA! Anuntul facut de fostul pugilist

Fostul mare pugilist Oscar De La Hoya, poreclit "Golden Boy" (n.r Baiatul de Aur), fost campion mondial la 6 categorii si castigator al medaliei olimpice de aur in 1992, la Barcelona, anunta ca va candida la presedintia Statelor Unite ale Americii!

De La Hoya vrea sa devina presedintele SUA in 2020 si anunta ca va incerca sa obtina sprijinul Partidului Democrat.

"Asta e frumusetea natiunii noastre! Daca Arnold a fost guvernator, iar Trump e presedinte, de ce nu poate fi un mexicano-american care a castigat aurul olimpic presedinte?!", a spus el intr-un interviu.

Oscar De La Hoya are 45 de ani si este acum promotor de box. El a avut ceva probleme in viata personala, luptandu-se cu dependenta de alcool si consumul de droguri.

Fostul pugilist spune ca acum este complet reabilitat.

"Cu varsta am invatat lucruri, am devenit mai intelept. Am devenit mai destept si am realizat ca pot face diferenta si in alt mod", a mai spus el.