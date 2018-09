OFICIAL | FRF ii muta pe eroii Radu, Cicaldau si Ianis Hagi pe un stadion de 24.000 de locuri la meciul care ii poate califica la EURO U21!

Romania U21 e la un pas de calificarea la EURO, dupa 2-1 in Portugalia si 2-0 cu Bosnia, aseara, la Ovidiu.

Echipa nationala de tineret U21 a Romaniei, care ii are in componenta pe Ionut Radu, Alex Pascanu, Alex Cicaldau, Ianis Hagi si Andrei Ivan, e la un pas de calificarea la EURO 2019. Romania mai are doua meciuri de disputat, cu Tara Galilor si Liechtenstein, in luna octombrie.

Pentru meciul cu Tara Galilor, programat pe 12 octomrbie, de la 19:00, FRF anunta ca partida a fost mutata pe stadionul lui CFR Cluj, cu o capacitate de 23.500 locuri.

Meciul cu Bosnia s-a jucat la Ovidiu, pe stadionul Viitorului, care are o capacitate de circa 5.500 de locuri.

Romania U21 va juca ultimul meci, cu Liechtenstein, pe 16 octombrie. Acel meci are sanse mari sa se dispute la Voluntari.