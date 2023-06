"Da, am purtat haine de femeie!" Legendarul boxer care a fost abuzat sexual

Scandalurile sexuale nu au stat niciodată departe de sportul profesionist. Cu toate astea, de cele mai multe ori ele implicau antrenori și sportivi și nimeni nu se aștepta ca unul dintre cei mai mari boxeri din istorie să fie victima unei astfel de situații.

Oscar de la Hoya este însă victima în cauză.

Despre sexualitatea ciudată a lui Oscar s-a vorbit mult, mai ales după apariția fotografiilor sale în haine de damă, pentru care a și plătit de altfel un milion de dolari ca să nu fie publicate, iar după ce și-a anunțat dorința de a candida la președinția Statelor Unite au apărut și acuzațiile de viol.

Varianta presei este însă total diferită ce cea a lui Oscar.

“Da, am purtat haine de femeie. Eram după o petrecere care durase câteva nopți și o fată m-a provocat să mă îmbrac în hainele ei. Mi-a părut o idee bună atunci, ce bărbat beat ar fi refuzat o femeie frumoasă? Nu știam că voi fi obiectul unui șantaj. Ce nu înțelegeți este că viața mea sexuală a început cu un abuz.



Am fost practic violat când aveam 13 ani de o femeie de 35 de ani. S-a întâmplat la un turneu de box din Hawaii. Am crezut că a trecut. Dar când am ajuns Golden Boy, când trăiam cea mai frumoaăa perioada a vieții mele, trauma a reapărut.

Am încercat să o ascund în băutură și droguri, dar nu am reușit. Este încă acolo și cele mai multe probleme ale mele in relatiile cu femeile de acolo vin”, a povestit Oscar in mai multe interviuri in urma cu doi ani.

