Rivalele Inter si Milan se bat pentru un star din Premier League! Fotbalistul ramane liber in vara

AC Milan si Inter se lupta pentru a obtine semnatura unui super fotbalist de la Chelsea Londra.

Cesc Fabregas este dorit in Serie A! AC Milan si Inter se lupta pentru semnatura acestuia. Fotbalistul in varsta de 31 de ani a intrat in ultimul an de contract si va ramane liber vara viitoare.

Chelsea nu pare ca doreste sa-i prelungeasca contractul fotbalistului trecut pe la Arsenal si Barcelona, iar Fabregas ar putea lua in considerare o plecare de pe Stamford Bridge din postura de jucator liber de contract.

Inter pare ca are sanse mai mari sa obtina semnatura lui Fabregas. "Nerazzurri" joaca in grupele UEFA Champions League, in timp ce AC Milan este in Europa League. Interistii sunt in grupa cu Barcelona, Tottenham si PSV.