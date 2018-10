Mayweather, REGELE BANILOR! O noua lovitura pentru fostul star din box! Ce suma uriasa castiga pentru meciul cu Khabib, desi s-a RETRAS!

Floyd Mayweather mai da un tun, desi s-a retras oficial in 2015!

Legenda boxului american Floyd Mayweather a declarat, miercuri, ca este pregatit sa-l infrunte pe rusul Habib Nurmagomedov, noul star al artelor martiale mixte (MMA), dupa victoria reusita de acesta in fata irlandezului Connor McGregor, informeaza AFP.

"Ne vom bate", a explicat Mayweather, in varsta de 41 de ani, pe site-ul specializat TMZ Sports.

"Eu sunt propriul meu sef, nu pot vorbi in locul lui Habib, dar din punctul meu de vedere, putem finaliza acest meci", a adaugat el.

"Cand il voi infrunta pe KHabib, vreau sa primesc un cec cu noua cifre, adica mai mult decat am castigat cu McGregor", a mai spus cel supranumit "Money", aluzie la averea sa colosala adunata in ringul de box, precizand ca acest meci ar trebui sa se desfasoare dupa regulile boxului.

"Cine este starul? El este cel care m-a provocat, deci trebuie sa vina in lumea mea", a insistat Mayweather, retras din box in 2015 si ramas neinvins in intreaga cariera profesionista (50 de victorii, 27 inainte de limita).

Presa americana anunta ca Mayweather a cerut 200 de milioane de euro ca sa se bata cu Khabib.

Provocarea lui Nurmagomedov a venit prin intermediul unui mesaj video difuzat pe retelele de socializare. ''Hai Floyd. Acum trebuie sa luptam: 50-0 vs 27-0. Suntem doi tipi care nu au pierdut niciodata. In jungla exista doar un rege. Normal, eu sunt regele, pentru ca el nu l-a dat jos pe McGregor si eu am facut-o usor. Hai s-o facem''.

Mayweather, care l-a invins la randul sau pe Conor McGregor intr-un meci de box, desfasurat in august 2017 la Las Vegas, i-a raspuns luptatorului rus printr-un mesaj postat pe Facebook, adresat retelelor de televiziune. "CBS, Showtime si MGM Grand, scoateti carnetele de cecuri", a scris pugilistul american, inainte de a parafraza sloganul electoral al presedintelui Donald Trump: "Let's make Las Vegas great again".

Inaintea unui eventual duel cu Nurmagomedov, Floyd Mayweather urmeaza sa il infrunte mai intai pe filipinezul Manny Pacquiao, in luna decembrie, intr-o revansa a "meciului secolului", castigat de american la puncte in mai 2015.