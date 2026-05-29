EXCLUSIV „Gladiatorul” Benny Adegbuyi revine în ring după un an! Luptă într-un teatru antic cu un adversar cu 15 ani mai tânăr

Benny Adegbuyi revine în ring după aproape un an de pauză și promite spectacol total la gala SENSHI 31 - Gladiators, organizată vineri, 30 mai, în celebrul Ancient Theatre din Plovdiv, Bulgaria. Evenimentul va fi transmis în direct pe PRO Arena și VOYO, de la ora 19:30.

Fost challenger la centura GLORY, Benny va lupta împotriva bulgarului Daniel Dinev, într-un super fight la categoria grea (+95 kg), după regulile KWU SENSHI Full Contact.

Atmosfera va fi una specială, deoarece gala are loc într-un amfiteatru roman antic din Plovdiv, iar conceptul evenimentului este inspirat de luptele gladiatorilor.

„Suntem și noi un fel de gladiatori. Lumea vine să vadă sânge”, a transmis Benny pentru PRO TV înaintea confruntării.

Benny Adegbuyi: „Vârsta e dor un număr”

Diferența de vârstă dintre cei doi este impresionantă. Adegbuyi are 41 de ani, în timp ce adversarul său are doar 26, însă românul spune că experiența poate compensa avantajul tinereții.

„Vârsta e doar un număr. 40 este noul 20”, a mai spus Benny.

Daniel Dinev este unul dintre cei mai importanți luptători ai Bulgariei la categoria grea, cu multiple titluri naționale și internaționale. 

Gala SENSHI 31 mai include și un Grand Prix spectaculos la categoria 70 kg, unde câștigătorul va lupta de trei ori într-o singură seară.

