Fost challenger la centura GLORY, Benny va lupta împotriva bulgarului Daniel Dinev, într-un super fight la categoria grea (+95 kg), după regulile KWU SENSHI Full Contact.

Atmosfera va fi una specială, deoarece gala are loc într-un amfiteatru roman antic din Plovdiv, iar conceptul evenimentului este inspirat de luptele gladiatorilor.

„Suntem și noi un fel de gladiatori. Lumea vine să vadă sânge”, a transmis Benny pentru PRO TV înaintea confruntării.

Benny Adegbuyi: „Vârsta e dor un număr”

Diferența de vârstă dintre cei doi este impresionantă. Adegbuyi are 41 de ani, în timp ce adversarul său are doar 26, însă românul spune că experiența poate compensa avantajul tinereții.