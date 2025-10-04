CSA Steaua a învins-o categoric pe CS Rapid, scor 19-10, într-un derby românesc disputat vineri seara la Sibenik (Croația), în Grupa C a turului preliminar din LEN Euro Cup la polo pe apă.



Cât s-a terminat derby-ul Steaua - Rapid din cupele europene



Prima repriză a fost una nebună, cu cinci goluri marcate, iar la pauză scorul era echilibrat, 8-8. După jumătatea meciului însă, vicecampioana României a dominat clar jocul, câștigând ultimele două sferturi cu 11-2.



Pentru Steaua au înscris Djordje Vucinic (5 goluri), Andrija Jaukovic (4), Francesco Iudean (3), Vlad Georgescu (1), Tudor Fulea (1), Andrei Neamţu (1), Alin Pîrîianu (1), Alex Fenech (1), Răducu Dincă (1) şi Andrei Ţepeluş (1).



Rapid, aflată la prima participare europeană după 21 de ani, a punctat prin Octavian Mihai (3 goluri), Viktor Kovats (2), Nikola Giga (2), Antun Goreta (2) şi Vlad Dragomirescu (1).



În celălalt meci al grupei, VK Solaris Sibenik a trecut de WPC Dinamo Tbilisi cu 17-14.



Steaua va juca sâmbătă, de la ora 19:00, împotriva georgienilor de la Dinamo Tbilisi, iar Rapid va înfrunta gazdele de la VK Solaris, de la ora 21:00. Primele două clasate se califică în grupele principale ale LEN Euro Cup, iar celelalte două vor continua în Conference Cup.

