Ana Bărbosu poate pierde medalia de la Paris și riscă suspendarea pentru că n-a fost găsită de reprezentanții agenției anti-doping.

O nouă problemă pentru Ana Bărbosu

Ciclistul Vlad Dascălu s-a aflat într-o situație asemănătoare și a ratat Jocurile Olimpice din 2024. În prezent, Ana Bărbosu are o bursă în Statele Unite.

„O suspendare pe un termen de unu sau doi ani de zile ar exclude-o de tot din circuitul internațional. Nu e de glumit cu WADA și controlul antidoping deloc.

Țin minte că am întârziat și eu, și era să risc o suspendare pe o perioadă lungă de timp”, a declarat Marian Drăgulescu, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Reacția lui Mihai Covaliu

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi” - a fost mesajul lui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).