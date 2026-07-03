Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, atacantul lusitan a interacționat cu mulțimea strânsă în fața hotelului Delta din Toronto. După încheierea partidei cu Croația, Cristiano Ronaldo și-a făcut apariția pe balconul clădirii pentru a-i saluta pe fani și pentru a se bucura de calificare alături de aceștia. Sursa citată menționează că există posibilitatea ca jucătorul să iasă din nou la balcon în serile următoare, având în vedere numărul masiv de susținători portughezi stabiliți în zonă.

Programul echipei înainte de duelul cu Spania

Vineri, selecționata condusă de Roberto Martinez a avut o zi de odihnă. Cei mai mulți dintre jucătorii portughezi au rămas în incinta hotelului situat în centrul orașului, cu excepția portarului Diogo Costa, care a ieșit la o scurtă plimbare.

Portugalia are programată sâmbătă o ședință de pregătire la Centennial Park, după care lotul va zbura spre Dallas. Meciul împotriva Spaniei se va disputa luni, de la ora 21:00.