Jucătoarea franceză de tenis Caroline Garcia a cucerit sâmbătă primul său trofeu în circuitul profesionist după o aşteptare de trei ani, învingând-o cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 pe canadianca Bianca Andreescu în finala turneului WTA de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 203.024 euro.

Garcia (28 ani, locul 75 WTA) nu mai disputase o finală de la victoria obţinută în iunie 2019 la Nottingham (Anglia), tot pe iarbă.

Garcia, care are acum în palmares opt titluri WTA la simplu, s-a impus în finala de sâmbătă după 2 ore şi 45 minute de joc.

???????? ALLEZ CARO ????????@CaroGarcia fights past Andreescu to pick up her third career grass court title ????#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JR8K3OolVK