După o pasă lungă, Dennis Man l-a găsit pe atacantul român la marginea careului. Bîrligea a pătruns spre poartă, a șutat și l-a învins pe portarul bosniac. Astfel, „tricolorii” au preluat conducerea la prima ocazie importantă a meciului.
GALERIE FOTO GOOOOL Bîrligea! Vezi aici cum s-a deschis scorul în Bosnia - România
România a început foarte bine partida de la Zenica, iar Daniel Bîrligea a deschis scorul încă din minutul 6 al întâlnirii cu Bosnia și Herțegovina.
Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6
La momentul redactării acestui articol, România conduce cu 1-0. Partida de pe stadionul Bilino Polje poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Echipa pregătită de Gheorghe Hagi vine după victoria cu Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Bosnia și Herțegovina are deja asigurat locul secund în Grupa B4 și calificarea la play-off-ul pentru promovarea în Liga A.
Pentru România, obiectivul este ocuparea poziției a treia. Ultimul loc ar obliga naționala să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B.
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