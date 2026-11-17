După o pasă lungă, Dennis Man l-a găsit pe atacantul român la marginea careului. Bîrligea a pătruns spre poartă, a șutat și l-a învins pe portarul bosniac. Astfel, „tricolorii” au preluat conducerea la prima ocazie importantă a meciului.

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La momentul redactării acestui articol, România conduce cu 1-0. Partida de pe stadionul Bilino Polje poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipa pregătită de Gheorghe Hagi vine după victoria cu Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Bosnia și Herțegovina are deja asigurat locul secund în Grupa B4 și calificarea la play-off-ul pentru promovarea în Liga A.

Pentru România, obiectivul este ocuparea poziției a treia. Ultimul loc ar obliga naționala să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B.